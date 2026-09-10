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Glädjen i HV71: Forwarden spelklar till helgen

Publicerad 10 september 2026 16:42
Adam Wedberg
Praktikant
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HV71:s Aleksi Heponiemi opererades i januari och är nu spelklar för helgens match mot Djurgården.

– Det har tagit lång tid och det ska bli kul att spela match igen, säger den finska forwarden.

Aleksi Heponiemi är spelklar till helgen när HV71 möter Djurgården.
Aleksi Heponiemi är spelklar till helgen när HV71 möter Djurgården.

Aleksi Heponiemi har varit tillbaka på is med HV71 sedan i slutet på augusti, efter att ha gjort en operation i januari. Till helgen är den finska forwarden tillbaka på isen framför fansen i Husqvarna Garden när HV71 tar emot Djurgårdens IF Hockey 

- Det har tagit lång tid med hårt jobb och mycket cykel, men det har varit bra och det ska bli kul att spela match igen, säger Heponiemi efter dagens träning i ett klipp på HV:s hemsida.

Trots en lång tids frånvaro uppger han att formen är bra efter all "off-ice" träning och att han hoppas det kommer synas på kommande matcher. 

– För mig är det viktigt att komma in i spelet och få en bra känsla med pucken. 

"Förhoppningsvis kommer det vara mycket fans"

Inför comebacken är det HV-dagen, en speciell dag för hela Jönköping, då det spelas två matcher samma dag. Först herrlaget mot Djurgården och sedan SDHL-premiär för damlaget mot Linköping HC. Heponiemi hoppas på en stor publiksiffra på plats när han är tillbaka i matchtröjan. 

- Förhoppningsvis kommer det vara mycket fans på läktaren och en bra match så vi vinner på lördag.

"Ser bättre och bättre ut"

HV71 vann den senaste försäsongmatchen mot Malmö med 3-2 efter förlängning. Innan vinsten förlorade de två matcher i rad mot Örebro Hockey och Rögle BK. Heponiemi har varit tvungen att se matcherna från läktaren och har haft tid att analysera spelet.

- Det ser bättre och bättre ut. Vi har jobbat hårt på träningarna och gjort några ändringar. Senaste veckan i Malmö såg riktigt bra ut, vi kommer ihop som lag och spelar ett hårt och enkelt spel.

Förra säsongen gjorde 27-åringen 18 poäng på 28 matcher innan han blev skadad.

Source: Aleksi Heponiemi @ Elite Prospects

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