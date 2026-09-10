Aleksi Heponiemi är spelklar till helgen när HV71 möter Djurgården.

Aleksi Heponiemi har varit tillbaka på is med HV71 sedan i slutet på augusti, efter att ha gjort en operation i januari. Till helgen är den finska forwarden tillbaka på isen framför fansen i Husqvarna Garden när HV71 tar emot Djurgårdens IF Hockey

- Det har tagit lång tid med hårt jobb och mycket cykel, men det har varit bra och det ska bli kul att spela match igen, säger Heponiemi efter dagens träning i ett klipp på HV:s hemsida.

Trots en lång tids frånvaro uppger han att formen är bra efter all "off-ice" träning och att han hoppas det kommer synas på kommande matcher.

– För mig är det viktigt att komma in i spelet och få en bra känsla med pucken.

"Förhoppningsvis kommer det vara mycket fans"

Inför comebacken är det HV-dagen, en speciell dag för hela Jönköping, då det spelas två matcher samma dag. Först herrlaget mot Djurgården och sedan SDHL-premiär för damlaget mot Linköping HC. Heponiemi hoppas på en stor publiksiffra på plats när han är tillbaka i matchtröjan.

- Förhoppningsvis kommer det vara mycket fans på läktaren och en bra match så vi vinner på lördag.

"Ser bättre och bättre ut"

HV71 vann den senaste försäsongmatchen mot Malmö med 3-2 efter förlängning. Innan vinsten förlorade de två matcher i rad mot Örebro Hockey och Rögle BK. Heponiemi har varit tvungen att se matcherna från läktaren och har haft tid att analysera spelet.

- Det ser bättre och bättre ut. Vi har jobbat hårt på träningarna och gjort några ändringar. Senaste veckan i Malmö såg riktigt bra ut, vi kommer ihop som lag och spelar ett hårt och enkelt spel.

Förra säsongen gjorde 27-åringen 18 poäng på 28 matcher innan han blev skadad.