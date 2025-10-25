Glädjebeskedet: Redo för comeback

Max Véronneau har inte spelat på en månad.

När Leksand tar emot Djurgården på lördagskvällen är nyckelspelaren redo för comeback, rapporterar Falu-Kuriren.

Leksand får en välkommen injektion i laget inför kvällens möte med Djurgården.



För Falu-Kuriren bekräftar tränaren Johan Hedberg att spetsforwarden Max Véronneau är redo för comeback efter en månads skadefrånvaro.



– Max tillför med sin fart och sitt offensiva spel. Han är alltid ett hot i djupled. Dessutom är han en härlig personlighet och alltid glad, säger Hedberg.

Har vunnit två matcher i Véronneaus frånvaro

Véronneau skadade sig i tummen i bortamatchen mot Malmö den 24 september och hade fram till dess stått för två poäng (1+1) på de tre inledande SHL-matcherna



Sedan 29-åringens skada har Leksand bara vunnit två av elva matcher och går in i kvällens match mot Djurgården med fem raka förluster.



– Det ska bli jättekul att få chansen till revansch mot Djurgården. Vi vill komma ut med samma energi som när vi mötte dem senast, säger Johan Hedberg.



Förra säsongen noterades Véronneau för 28 poäng på 51 matcher och slutade på en tredjeplats i Leksands interna poängliga.

Source: Max Véronneau @ Elite Prospects