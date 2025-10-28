Glädjebeskedet: Närmar sig comeback

Linus Weissbach har missat hela SHL-hösten på grund av en skada.

Nu närmar sig Frölundaforwarden sin comeback, rapporterar Göteborgs-Posten.

Linus Weissbach.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Den 11 november i CHL-åttondelsfinalen mot Grenoble kan Linus Weissbach vara tillbaka i matchspel.



Det är beskedet från Frölunda efter att den Tre Kronor-meriterade forwarden under gårdagen tränade för fullt tillsammans med de övriga i serieledaren.



– Det här är väl 1 augusti för honom i dag? Han går för full träning nu och kommer göra så i den här veckan och nästa vecka, sen kommer han vara tillgänglig från Grenoble och framåt, säger tränaren Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Opererade axeln i våras

Weissbach genomförde en axeloperation i maj, där prognosen löd fem till sex månaders frånvaro. I går var, som sagt, forwardens första fulla lagträning med Frölunda den här hösten.



– Han såg jättepigg ut, det är härligt att se hur han går in i situationerna, säger Ohlsson.



Om ett par veckor kliver Weissbach in i ett Frölunda-lag som under hösten fått en strålande start på SHL-säsongen och dessutom avancerat till slutspel i Champions Hockey League. Konkurrensen om platserna högt upp i forwardshierarkin kommer att vara tuff för den 27-årige forwarden.



– Så Linus … jag ska inte pressa honom, men han kommer behöva vara sitt bästa jag ganska snabbt, säger Ohlsson.



Förra säsongen noterades Linus Weissbch för 32 poäng (12+20) på 47 grundseriematcher samt tolv poäng (3+9) på tolv slutspelsmatcher för Frölunda. Under säsongens gång fick han dessutom chansen att debutera i Tre Kronor, där han spelade två matcher utan att noteras för någon poäng.

Source: Linus Weissbach @ Elite Prospects