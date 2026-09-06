Glädjebesked från Wallmark: "Äntligen"

Lucas Wallmark har inte kunnat delta under försäsongen.

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"Det är ingenting som är trasigt eller någonting, utan det är bara mer att man måste få ner lite smärt", sa Lucas Wallmark när han i början av veckan gav en uppdatering kring sin underkroppsskada. En skada som hållit den 31-årige centern borta från Björklöven -truppen inför klubben efterlängtade återkomst i SHL .

Nu, efter att kroppen reagerat positivt, kommer ett positivt besked.

För Expressen berättar hemvändaren och kaptenen att han ska stegra ytterligare och kliva på och träna 100 procent kommande vecka.

– Äntligen. Det har varit tråkigt att varit utanför ett par veckor så det ska bli skoj att få köra i gång på allvar igen, säger han till kvällstidningen.

– Jag siktar på fredag. Det skulle vara ruggigt skoj, det är ju de man har längtat efter, fortsätter han om första matchen.

Lucas Wallmark har inte spelat någon försäsongsmatch, men skulle då göra sin efterlängtade comeback mot Timrå. Mötet med MoDo, tidigare i veckan, ser han ut att stå över.

SHL-premiären, mot Djurgården, spelas 19 september. Då kan Wallmark göra sina första match i ligan sedan slutspelet 2016. Däremellan har han hunnit med spel i NHL, KHL, Schweiz, VM, OS, med mer.