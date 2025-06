Gidlöfs besked – inför NHL-campen

Leksands IF ser ut att inleda 2025/26-säsongen med tre målvakter.

Inför sommarens camp i Nordamerika berättar Marcus Gidlöf om sina planer.

– Jag är inställd på att jag ska spela i Leksand nästa säsong, säger 19-åringen till Falu-Kuriren.

Marcus Gidlöf. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Leksands målvaktssida blev redan under förra säsongen en lång följetong då man egentligen delade upp speltiden på tre målvakter. Mantas Armalis, Jakob Hellsten och genombrottstalangen, Marcus Gidlöf. Ändå ser det nu ut att bli en liknande lösning under 2025/26.



I en intervju med Falu-Kuriren berättar den sistnämnde hur planerna ser ut inför SHL-säsongen.



– De har inte haft en ”development camp” tidigare år, men nu ska de ha en och då åker jag över dit, säger Gidlöf och berättar att han reser till USA efter midsommar för att visa upp sig för New York Islanders, som valde honom i NHL-draften 2024.



Sett till den trupp Leksand har nu finns det lösningar nära till hands utifall att JVM-målvakten inte skulle komma tillbaka till Sverige, men enligt huvudpersonen själv ser det inte ut att bli så.



– Det är upp till ledarstaben att hantera det (situationen med tre målvakter), för av det jag har hört så ska jag tillbaka efter campen med Islanders, säger han till Falu-Kuriren och fortsätter:

– Om nånting händer på vägen får man ta det då, men jag är inställd på att jag ska spela i Leksand nästa säsong.

Uppges återvända på lån

Den förändring Leksand gjort på målvaktssidan till 2025/26 är att släppa Mantas Armalis efter ett tungt år, och istället plocka hem 28-årige Robin Christoffersson.



Målvakten, som har Leksand som moderklubb, räddade kvar Vimmerby i Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen, men har nu alltså belönats med en flytt till SHL. Huruvida det betyder att han kommer vara med och konkurrera med Marcus Gidlöf och Jakob Hellsten är dock fortfarande oklart.



När Expressen avslöjade Christofferssons flytt hem till Dalarna uppgav man att han inom kort skulle återvända till Vimmerby på lån, över 2025/26.