Går in på sista året: ”Jag vill vara kvar om möjlighet finns”

Isac Brännström, 27, har haft två tunga säsonger i HV71.

Nu går han in på sista året av sitt kontrakt – och siktar på en förlängning med klubben.

– Jag vill vara kvar här om det finns en möjlighet. Jag älskar att spela i HV, det här har blivit min hemmaklubb och jag har alltid hållit på HV. Det finns inget bättre än att spela här, säger han till Jönköpings-Posten.

Isac Brännström i HV71-dressen.

Isac Brännström lämnade topplaget Luleå för att återvända till HV71. Där har det blivit två raka kval och två på det individuella planet lite tuffare säsonger.

Nu går forwarden in på sin sista säsong på kontraktet. Det har blivit totalt 35 poäng på två säsonger, och nu spelar han för ett nytt kontrakt.

Om det så är hos HV71 eller hos någon annan. Men det är inget som präglar Isacs inställning.

– Jag känner knappt någon press alls just nu, det är väl ingen som förväntar sig att jag ska göra något den här säsongen. Så den pressen var värre år ett och två. På ett sätt är det skönt men samtidigt vill jag vara en bidragande spelare som har den pressen på mig.

”HV trodde jag skulle hantera det bättre”

Under tiden i HV71 har han inte lyckats bli den spetsspelare han trodde att han skulle bli.

– Det är klart att jag spelade ju kontinuerligt i landslaget och gjorde det bra i Luleå. Så när jag kom hit var det mer som en spetsspelare. Det var en ny situation och både jag och HV trodde att jag skulle hantera det bättre. Det har kanske inte varit så kul alla dagar, men jag har ett år kvar på mig att bevisa att jag kan spela bättre.

Isac Brännström förkunnar slutligen att det han gör just nu är precis det han vill göra. Att spela i HV71.

