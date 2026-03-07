HV71 ny jumbo i SHL – förlorade ödesmötet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tidigare var man en hopplös jumbo och i botten sedan säsongsinledningen.

Men på lördagen lämnade man jumboplatsen – och körde över HV71 i den första perioden med 3–0.

I den andra perioden blev matchen dock allt mer tajt och Leksand tappade sin stora ledning.

– Bedrövligt, fan, vi står still och är passiva, säger Olle Strandell i TV4.

Till slut vann Leksand med 4–3 – och HV71 är ny jumbo i SHL.

HV71 blev överkört i första perioden. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

HV71 behöver vinna för att hålla undan för Leksand medan hemmalaget från Dalarna behöver tre poäng för att gå förbi i tabellen. Förutsättningarna är klara i denna match.

Därför var det överraskande att det bara var ett lag på banan i den första perioden i Leksand. Redan från start var det press från hemmalaget och HV71:s tilltänkta stjärnback Andreas Borgman drog på sig två utvisningar i perioden.

HV71 ny jumbo

Samtidigt lyckades man dra igång ett jäkla drag, och på 15 sekunder gjorde man både 1–0 och 2–0 via Gabriel Fortier och Anton Johansson. Mot slutet av perioden gjorde man 3–0 i powerplay via Kalle Östman.

Efter en period såg HV71 desorienterat ut och slaget. Men de lyckades göra match av det hela. För på fem minuter i den andra perioden lyckades Justin Kloos och Andreas Borgman reducera till 3–2. Därefter lyckades HV71 kvittera.

I den tredje perioden åkte Andreas Borgman på sin tredje tvåminutersutvisning för matchen, detta för puck out. Då slog Leksand till och säkrade segern med ett 4–3 mål. Detta bara minuter före slutet. Nu är HV71 jumbo i SHL.

– Jag vetefan om jag är superpositiv, säger han när han bads kommentera vad som man kan ta med sig framåt i TV4-sändningen.