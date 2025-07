KLART: AHL-forwarden till Leksand: ”Fantastisk”

Leksand har hittat nytt och nordamerikanskt till forwardssidan.

NHL-testade Gabriel Fortier ansluter på ett tvåårskontrakt inför 2025/26.

– Vi gillar verkligen Gabriels intensitet och grit, säger ”Tjomme”.

Gabriel Fortier och Leksands Thomas Johansson. Foto: Bildbyrån (montage).

Vi har redan fått se Maxime Fortier imponera i Sverige under sin tid i Björklöven och Hockeyallsvenskan. Nu står det klart att den tre år yngre brorsan, Gabriel Fortier, flyttar till vårt avlånga land.



Efter uppgifterna från Hockeynews i slutet av juni bekräftar nu Dala-klubben att den 25-årige forwarden ansluter för att spela i SHL på ett tvåårskontrakt.



– Gabriel Fortier är en ny bekantskap för oss i SHL. Han är en spelare med en fantastisk skridskoåkning, tar stort ansvar ute på isen och gillar att gå in i de heta ytorna runt motståndarmålet. Han kan vara både center och ytterforward vilket känns väldig bra. Vid endast 25 år har han redan etablerat sig på en hög nivå, skaffat sig erfarenhet och det finns mer utveckling kvar. Vi gillar verkligen Gabriels intensitet och grit, vilket vi tror kommer passa vårt sätt att spela. Han är trygg och stark över pucken, och vi hoppas kunna lyfta hans spel med puck ännu mer, säger sportchefen Thomas Johansson på lagets sajt under tisdagen.

Fick chansen i NHL 2021/22

Gabriel Fortier kommer senast från en säsong med 19 poäng (11+8) med Syracuse Crunch i AHL, men har tidigare även fått chansen i NHL. Forwarden, född 2000, valdes av Tampa Bay Lightning i andra rundan av NHL-draften 2018 och gjorde sina första framträdanden i AHL året därpå. Ytterligare spel i QMJHL följde innan han under 2021/22 testades på den stora scenen.



I sin åttonde NHL-match i karriären fick Gabriel Fortier jubla över sitt första mål i ligan, men efter det följde endast tre ytterligare matcher i NHL. De två senaste säsongerna har sedan innehållit uteslutande av spela i AHL.



– Jag är verkligen exalterad över att komma och spela i Leksand, min familj och jag ser fram emot att upptäcka staden och samhället. Jag längtar tills jag får spela min första match och ge allt jag har för laget, säger han själv i samband med dagens presentation.

Source: Gabriel Fortier @ Elite Prospects