En skada har hållit Gabriel Carlsson borta från spel de senaste veckorna.

Men nu är backen tillbaka och tränar med Färjestad igen.

– Jag hoppas att jag kan spela på torsdag, säger Carlsson till Nya Wermlands-Tidningen.

Gabriel Carlsson är på väg tillbaka i spel för Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

För ett par veckor sedan klev Gabriel Carlsson av en träning med Färjestad efter en skadekänning. Han har sedan inte kunnat varken spela eller träna med laget utan har missat lagets tre senaste matcher.

Under tisdagen tränade dock backen med resten av laget igen. Efter att inte ha spelat sedan mötet med Brynäs den fjärde oktober blickar nu Carlsson mot en comeback.

– Bra, det är lite med tempot och tajmingen som alltid när man inte varit på så länge med laget. Men jag tycker att det kändes bra idag och tar en dag i taget. Jag hoppas att jag kan spela på torsdag, säger Carlsson till NWT.

Gabriel Carlsson kan vara tillbaka på torsdag

Den 28-årige backen hoppas kunna vara tillbaka i spel för Färjestad när laget ställs mot Skellefteå hemma i Karlstad på torsdag.

– Ja, men det känns bra idag så det är ett bra tecken, säger Carlsson.

Inför årets säsong värvades Gabriel Carlsson till Färjestad efter att ha spelat i schweiziska EV Zug förra säsongen. På nio matcher har Carlsson gjort ett mål för Färjestad och han har snittat 19:17 minuters istid vilket är tredje mest i laget. Tidigare i sin karriär har backen även spelat för Växjö och Linköping samt gjort 81 NHL-matcher och även spelat 16 landskamper för Tre Kronor.

