Ny smäll för HV71

Frölunda-seger med 2–1 mot HV 71

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jere Innala matchvinnare för Frölunda

Det går fortsatt bra för Frölunda i SHL. På torsdagen mötte laget HV71 i Scandinavium och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot HV 71 blev 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).

Frölunda–HV 71 – mål för mål

Frölunda tog ledningen efter 18 minuter genom Arttu Ruotsalainen på pass av Henrik Tömmernes och Jere Innala. Efter 5.02 i andra perioden slog Jere Innala till framspelad av Theodor Niederbach och Noah Dower Nilsson och gjorde 2–0. Jamiro Reber reducerade för HV 71 tidigt i tredje perioden assisterad av Aleksi Heponiemi. Men mer än så orkade HV 71 inte med.

Det här var Frölundas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också HV 71:s sjunde uddamålsförlust.

Det här betyder att Frölunda är kvar i serieledning och HV 71 stannar sist, på 14:e plats, i tabellen.

På lördag 25 oktober 18.00 spelar Frölunda borta mot Luleå och HV 71 hemma mot Rögle.

Frölunda–HV 71 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (18.43) Arttu Ruotsalainen (Henrik Tömmernes, Jere Innala).

Andra perioden: 2–0 (25.02) Jere Innala (Theodor Niederbach, Noah Dower Nilsson).

Tredje perioden: 2–1 (41.18) Jamiro Reber (Aleksi Heponiemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

HV 71: 1-1-3

Nästa match:

Frölunda: Luleå HF, borta, 25 oktober

HV 71: Rögle BK, hemma, 25 oktober