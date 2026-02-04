”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Uppgifter i Expressen gjorde nyligen gällande att Frölunda gjort klart med Samuel Johannesson till nästa säsong.

Men också att han kunde ansluta redan nu, på grund av en rådande skadekris.

Nu står det klart att han ansluter omedelbart på ett kontrakt över säsongen 2027/28.

Samuel Johannesson klar för Frölunda. Foto: Bildbyrån

Frölundas serieledning krymper och man har något av en backkris med skador som uppstått under säsongen. Därför har man nu valt att plocka in Samuel Johannesson redan nu.

Klubben bekräftar nämligen att spelaren lämnar sitt NHL-kontrakt för spel i Frölunda, efter att inte ha fått spela något under två säsonger i NHL, men väl 92 matcher i AHL för Springfield Thunderbirds.

Har tidigare vunnit CHL

Samuel Johannesson ska göra sitt första träningspass med klubben redan på måndag.

– Jättekul och bra att vi hittade den här lösningen. Jag är sugen på Frölunda, SHL och Göteborg, säger han till klubbens hemsida.

Johannesson vann CHL med Rögle 2022 och har gjort 81 poäng på 239 matcher i SHL för Örebro, Rögle och Brynäs. Med tanke på att han är från Halmstad, flyttar han nu relativt nära sin hemstad.

Eftersom Frölunda ska spela final i CHL i vår, kan han upprepa sin prestation från 2022.