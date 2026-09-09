Frölunda öppnar för fler värvningar: "Vi kommer fortsätta vara aktiva"

Fredrik Sjöström fortsätter letandet på toppcenter.

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Igår stod de klart att Frölunda HC har gjort klart med Graeme Clarke. Den amerikanska ytterforwarden som avslutade förra säsongen som center förväntas landa i Göteborg under början av nästa vecka och kommer därför inte spela de kommande CHL-matcherna. Om han är spelklar till SHL-premiären är även det oklart.

– Det är lite oklart, det kommer hänga på arbetstillstånd och såna grejer. Vi har sagt till Robban att han inte ska räkna med honom. Lyckas vi få alla papper klara i tid så är det så, med det kommer vara lite på gränsen att vi ska hinna det, säger Fredrik Sjöström.

Sjöström förklarar att först och främst är Clarke tänkt att spela ytterforward men att det är möjligt att de testar honom som center.

Centerjakten fortsätter

Frölunda har varit på jakt efter en ny toppcenter under hela sommaren och det var snack om att Clarke skulle vara den som skulle ta den platsen. Sjöström stänger inte dörrarna, trots värvningen av Clarke.

– Vi har sagt att vi kommer fortsätta att leta efter en center och se vad som finns. Det kommer hänga lite på utbudet, men just här och nu har vi inget bra spår. Vi får se om det öppnar upp sig under säsongen.

Under försäsongen har hemvändaren Liam Dower Nilsson fått spela center, trots att han var tänkt som ytterforward, och även den unga talangen Bosse Meijer. Marknaden på centrar har under en lång tid gjort att detta har varit nödlösningen men det ska bara vara en temporär lösning. Letandet av center fortsätter.

– Vi kommer fortsätta som vi gjort hela tiden, men här och nu finns inget alternativ som är något för oss. Men det kan ändras om en vecka eller två. Vem vet? Vi kommer fortsätta att vara aktiva, så får vi se om det är något som tilltalar oss, säger Sjöström.