”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda hade sex spelare med i Euro Hockey Tour-turneringen i Schweiz.

En av dessa tvingades utgå med en skada i söndagens avslutande match, då Arttu Ruotsalainen inte kunde fullfölja Finlands match mot Schweiz.

Arttu Ruotsalainen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölundas nyckelcenter Arttu Ruotsalainen tvingades utgå efter en smäll i den andra perioden i Finlands övertidsseger (4–3) mot Schweiz i går.

Det är i nuläget oklart hur vilken typ av skada det rör sig om och hur omfattande frånvaro det kan bli att vänta för finländaren.

Ligger tvåa i interna poängligan

Ruotsalainen var en av sex Frölunda-spelare som var uttagen till Euro Hockey Tour-turneringen i Schwiez under den gångna veckan.

I Finland hade han med sig Jere Innala och i Schweiz spelade Dominik Egli samtliga matcher för Schweiz i hemmaturneringen. I Tre Kronor spelade i sin tur Max Friberg, Lasse Johansson och Isac Heens.

Arttu Ruotsalainen har den här säsongen noterats för 20 poäng (9+11) på 25 SHL-matcher för Frölunda och ligger på en delad andraplats i lagets interna poängliga, fyra poäng bakom supertalangen Ivar Stenberg.

Under landslagssamlingen med Finland noterades 28-åringen inte för någon poäng.

Source: Arttu Ruotsalainen @ Elite Prospects