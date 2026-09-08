Graeme Clark.

Foto: USA TODAY Sports

Frölunda HC ser ut att vara på väg att landa i den offensiva förstärkningen som klubben har letat under hela sommaren. Sen i somras har sportchef Fredrik Sjöström letat efter en toppcenter som ska kunna spela i en första eller andra kedja. På grund av en begränsad marknad har jakten varit svår och Sjöström har gått ut med att en ytterforward istället kan vara lösningen.

Det ser nu ut som Sjöström hittat sin ytterforward. Enligt källor till Expressen är Frölunda muntligt överens med den kanadensiska forwarden Graeme Clarke.

- Vi har fortfarande inte gjort klart med någon ny klubb, men i övrigt har jag inga kommentarer kring Graemes framtid, säger Clarkes agent Joel Larsson till Expressen.

Haft ett stort intresse på sig

Clarke har varit ett eftertraktat namn på marknaden, med intresse från såväl Sverige som Schweiz. Trots konkreta erbjudanden från schweiziska klubbar har 25-åringen valt att tacka nej, då hans tydliga ambition är att fortsätta karriären i SHL.

I Sverige har Djurgårdens IF Hockey, HV71, Rögle BK, Linköping HC, Växjö Lakers visat stort intresse för forwarden men enligt uppgifter till Expressen har Clarke bestämt sig för Frölunda. Expressen skriver också att hans lön kommer vara över 300 000 kronor i månaden. Det gör att Clarke blir den bäst betalda utländska spelaren i hela SHL.

Kan användas både som forward och center

Clarke är i grunden en högerfattad ytterforward men har erfarenhet av att spela som center. Han är gjort sig känd för sitt vassa skott och sin kreativitet i offensiven, där han skapar mycket lägen för sig själv men även kan vara en framspelare.

Kanadensaren är draftad av New Jersey Devils i tredje rundan som nummer 80 under 2019 års draft. Han har gjort tre säsonger i klubbens AHL-lag Ultica Comets där han varit en poängstark spelare. Tre NHL-matcher för New Jersey har även spelats.

Senaste säsongen inleddes i Hershey Bears där 25-åringen gjorde 24 poäng på 50 matcher. Under säsongens gång bytte Clarke klubb till Belleville Senators, där han fick rejäl fart på produktionen med 19 poäng på 15 matcher.