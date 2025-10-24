Det var under gårdagens match mellan Frölunda och HV71 som Dominik Egli tvingades lämna isen – efter ett gruff med HV71:s Martin Johnsen. Backen trillade till isen och syntes blöda från huvudet, det ska dock inte röra sig om någon hjärnskakning.

– Det är mer lite i nacke just nu. Så jag tror det är spel på tisdag, säger Frölundas huvudtränare Robert Ohlsson till GP.

Dominik Egli. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Schweizaren missade dessutom fredagens träning och kommer inte komma till spel i bortamatchen mot Luleå. Enligt huvudtränare Robert Ohlsson ska det dock inte röra sig om någon större skada.

– Det var nog inte så illa ändå, men vi tar lite säkerhet där, säger Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Till en början misstänkte man att det skulle kunna röra sig om en hjärnskakning, så är dock inte fallet.

– Jag tror inte det är så illa, det är mer lite i nacke just nu. Så jag tror det är spel på tisdag, säger Robert Ohlsson.

Ytterligare ett glädjande besked

Ytterligare ett glädjande besked för Frölunda är att försvararen Isac Heens är tillbaka i full träning, och kommer att spela i matchen mot Luleå.

– Han är tillgänglig om han kan genomföra hela träningen, vilket han kunde göra. Så då är han med imorgon. Det var en lättare skavank, en dag till dag-historia.

