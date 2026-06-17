Frölunda kvar på historisk nivå - gick plus igen

Förra säsongen blev Frölunda HC den första svenska klubb att passera 100 miljoner i eget kapital. Även den här säsongen kan de visa upp ett positivt resultat med cirka tre miljoner i överskott. Samtidigt visar de upp en omsättning på 225 miljoner kronor.

Nu vill klubben investera i dels nya anläggningar men även spelarutveckling, breddad kompetens i organisationen och ett ökat samhällsansvar.

Frölunda är en ekonomisk och sportslig stormakt i svensk hockey.

Inför den kommande säsongen har de bland annat värvat hem stjärnan Samuel Fagemo samt Finlands VM-forward Patrik Puistola till herrlaget. Samtidigt satsar även damlaget vidare. Efter att ha vunnit SM-guldet 2025 förlorade de nu finalen mot Brynäs.