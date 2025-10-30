Effektivt Frölunda nollade Växjö – tog ny seger i toppen
- Frölunda-seger med 3–0 mot Växjö
- Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Frölundas Erik Thorell tvåmålsskytt
Frölunda vann på hemmaplan mot Växjö i SHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Frölunda, 3–0 (2–0, 0–0, 1–0).
Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.
Erik Thorell med två mål för Frölunda
Frölunda tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt sex minuter.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Frölunda gjorde också 3–0 genom Erik Thorell assisterad av Theodor Niederbach och Ivar Stenberg efter 2.07 i tredje perioden.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Frölunda på andra plats och Växjö på femte plats.
Lördag 1 november möter Frölunda Färjestad hemma 15.15 och Växjö möter LHC hemma 18.00.
Frölunda–Växjö 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)
SHL, Scandinavium
Första perioden: 1–0 (2.45) Erik Thorell (Nicklas Lasu), 2–0 (8.41) Noah Dower Nilsson (Arttu Ruotsalainen, Linus Högberg).
Tredje perioden: 3–0 (42.07) Erik Thorell (Theodor Niederbach, Ivar Stenberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda: 4-0-1
Växjö: 3-1-1
Nästa match:
Frölunda: Färjestads BK, hemma, 1 november
Växjö: Linköping HC, hemma, 1 november
