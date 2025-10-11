Frölunda sticker iväg i toppen av SHL-tabellen.

De vinner toppmötet mot Rögle med 4-1 och drygar ut sin serieledning.

– Skön vinst och en bra lördag i Scandinavium, säger Ivar Stenberg efter segern.

Frölunda vinner mot Rögle och drar ifrån i toppen av SHL-tabellen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I Scandinavium väntade en rejäl toppmatch under lördagen. Tabellettan Frölunda gästades av tabelltvåan Rögle. En Frölunda-seger skulle se dem dra ifrån i toppen av tabellen medan en vinst för Rögle skulle innebära att skåningarna passerar göteborgarna och går upp i serieledning.

Trots att Rögle kom ut starkt var det hemmalaget som tog ledningen. Max Lindholm kom i ett friläge mot Röglekeepern Arvid Holm och gjorde inga misstag utan stänkte dit 1-0 för hemmalaget. Några minuter senare kom även 2-0 för Frölunda sedan veteranen Nicklas Lasu skickat in sitt första mål för säsongen. Rögle fick sedan kontakt när Josh Dickinson snodde pucken av supertalangen Ivar Stenberg och forcerade in 2-1.

Frölunda ökar sin ledning i SHL

I andra perioden återtog Frölunda sedan tvåmålsledningen efter ett mål av Christian Folin. Trots att Rögle ledde skotten med hela 26-10 efter två perioder var det alltså ledning 3-1 för serieledande Frölunda.

Hemmalaget säkrade segern i tredje perioden. Ivar Stenberg revanscherade sig efter missen till Rögles mål i matchen och 18-åringen smällde dit sitt andra mål för säsongen för 4-1. Rögle lyckades inte komma närmare under slutet av matchen utan Frölunda kunde hålla undan och vinna med 4-1 för att ta tre poäng ånyo. Målvakten Tobias Normann stod för en stark insats och räddade 30 av 31 skott i vinsten.

– Det är riktigt skönt. En skön vinst och en bra lördag i Scandinavium. Det var som en slutspelsmatch idag, ettan mot tvåan, och det är mycket känslor. Det är en bra match av oss, säger Stenberg till TV4 efter matchen.

Segern innebär att Frölunda nu ökar sin serieledning i SHL. De har vunnit nio av de elva första matcherna den här säsongen och toppar tabellen med 27 poäng. Göteborgarna är nu fem poäng före tabelltvåan Rögle och hela åtta poäng före trean Timrå.

Frölunda – Rögle 4–1 (2-1,1-0,1-0)

Frölunda: Max Lindholm, Nicklas Lasu, Christian Folin, Ivar Stenberg.

Rögle: Josh Dickinson.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects