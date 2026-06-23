Frölunda med två tunga förlängningar

Henrik Tömmernes och Filip Cederqvist förlänger sina avtal med Frölunda Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Frölunda väljer att agera tidigt inför framtiden.

Klubben meddelar att både Henrik Tömmernes och Filip Cederqvist har skrivit nya kontrakt – redan innan sommaruppehållet är över och flera månader före nästa SHL-säsongs start.

Den mest namnkunniga förlängningen gäller Henrik Tömmernes. Den 35-årige backstjärnan har skrivit på för ytterligare två säsonger och är därmed kontrakterad till våren 2029.

– Henke är en av de bästa backarna i ligan och har fortsatt drivet och vill köra på. Han är en viktig ledare i laget och vi är glada över att han förlänger, säger sportchefen Fredrik Sjöström i ett pressmeddelande .

Tömmernes i Frölunda för att stanna

Tömmernes har rötterna i Karlstad och Färjestad, men är fostrad genom Frölundas juniorverksamhet. Han går nu mot sin tionde säsong i klubben efter tidigare sejourer i Nordamerika, Finland och Schweiz.

– Fantastiskt kul att få fortsätta i Sveriges bästa förening. Jag känner att jag bidrar och håller en hög nivå. SM-guld är målbilden och det jag jagar och kom hem för, säger Tömmernes.

Men det är inte bara den rutinerade landslagsbacken som blir kvar.

Cederqvist skriver sexårskontrakt med Frölunda

Frölunda har också kommit överens med Filip Cederqvist om en förlängning som sticker ut i dagens SHL. Den 25-årige forwarden har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig ända till våren 2032.

Det innebär att Cederqvist binder upp sig för ytterligare sex säsonger – en ovanligt lång kontraktslängd på den svenska marknaden.

– Det är en långsiktig lösning som båda parter är nöjda med. Filip är en kärnspelare med karaktär som vi kommer att ha nytta av i många år – och han kommer att ha sin prime i Frölunda, säger Fredrik Sjöström.

Cederqvist anslöt till Frölunda inför säsongen 2024 efter två år i AHL-laget Rochester Americans och har snabbt etablerat sig som en viktig del av lagbygget.

– Jag trivs i klubben och i stan och njuter av att vara här. Frölunda har känts som en familj sedan jag kom och jag är tacksam för det förtroende jag fått. Och i Frölunda får jag chansen att vinna, som CHL-titeln förra säsongen, säger han.

Source: Henrik Tömmernes @ Elite Prospects