Frölunda bröt tio år gammal svit i Vida Arena

Tre raka segrar hade Frölunda mot just Växjö i SHL inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Frölunda på nytt – den här gången med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) borta i Vida Arena. Däremot var detta den första trepoängaren i Vida Arena sedan 2016.

Frölunda hade före torsdagens bortamatch fyra förluster i rad.

Växjö startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.30 slog Joel Persson till efter pass från Lucas Elvenes och Reid Gardiner.

Efter 11.25 i andra perioden slog Jere Innala till på pass av Henrik Tömmernes och Linus Weissbach och kvitterade för Frölunda. Filip Cederqvist gjorde dessutom 1–2 efter 18.04 framspelad av Arttu Ruotsalainen.

17.53 in i tredje perioden satte Filip Cederqvist pucken återigen och ökade ledningen. Cederqvist fullbordade därmed lagets vändning.

Växjö har tre vinster och två förluster och 11–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frölunda har en vinst och fyra förluster och 15–17 i målskillnad.

Resultatet innebär att Växjö ligger kvar på fjärde plats och Frölunda toppar tabellen.

Lördag 7 februari möter Växjö Rögle borta 18.00 och Frölunda möter Luleå borta 15.15.

Växjö–Frölunda 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (1.30) Joel Persson (Lucas Elvenes, Reid Gardiner).

Andra perioden: 1–1 (31.25) Jere Innala (Henrik Tömmernes, Linus Weissbach), 1–2 (38.04) Filip Cederqvist (Arttu Ruotsalainen).

Tredje perioden: 1–3 (57.53) Filip Cederqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

Frölunda: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: Rögle BK, borta, 7 februari 18.00

Frölunda: Luleå HF, borta, 7 februari 15.15