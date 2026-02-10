Tungt facit för Frölunda: ”Jag blir grinig”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölundas tunga form i SHL fortsätter.

Serieledarna förlorade hemma mot Växjö och har bara en vinst på de sju senaste matcherna.

– Jag tycker att det grinar emot oss nu, säger tränaren Robert Ohlsson.

Frölunda har det fortsatt tufft i SHL för tillfället. Foto: Bildbyrån

SHL har uppehåll men under tisdagen spelades det ändå en hängmatch i Göteborg mellan Frölunda och Växjö. Frölunda är fortfarande serieledare i SHL men har haft en tung form på sistone. Senast åkte de på en 7-3-förlust borta mot Luleå och det har blivit fem förluster på de sex senaste matcherna för göteborgarna.

I kvällens match mot Växjö hamnade Frölunda också i en tuff situation tidigt. Växjö tog ledningen i första perioden sedan hemmalaget tappat pucken på offensiv blålinje. Felix Robert kunde sedan komma i ett friläge och han var hur kylig som helst när han lurade ner målvakten Lars Johansson och fick det att se retligt enkelt ut när han lade in 0-1.

Frölunda-tränaren Robert Ohlsson var inte nöjd med vad han såg från sitt lag under de första 20 minuterna.

– Det är sådär tycker jag. Det kuggar inte riktigt i som vi vill, varken jobbet utan puck eller med puck, det flyter inte. Vi kämpar och försöker få till det men får inget jättebra spel med puck. Sedan tycker jag inte heller att vi sätter allting defensivt så bra heller. Vi kan kugga i bättre, säger Ohlsson till TV4.

Fjärde raka hemmaförlusten för Frölunda

I andra perioden skapade Frölunda ett stort antal chanser men utan att få hål på Växjö-målvakten Ludvig Persson. Skotten var 21-14 efter två perioder, men ställningen var fortsatt 0-1.

– Lite frustrerat är det. Samtidigt vet vi också att om vi fortsätter på den här vägen kommer vi att göra mål till slut. Vi har många lägen, jag själv också, och något av lägena borde vi ha gjort mål på, säger Frölundas Jacob Peterson.

Växjö tog sedan ett kliv mot tre poäng i början av tredje perioden. Smålänningarnas powerplay har varit glödhett på sistone och levererade nu återigen. Backstjärnan Brogan Rafferty klev fram och sköt in 0-2 efter en tilltrasslad situation och Frölunda var därmed rejält illa ute. Det blev däremot spännande i slutet av matchen. Frölunda fick spela powerplay och där var det nyförvärvet Samuel Johannesson som spräckte Perssons nolla. Med ett skott från blålinjen sköt han sitt första mål för Frölunda i sin hemmadebut i Scandinavium.

Närmare än så kom däremot inte Frölunda utan 1-2 stod sig resten av matchen ut. Skotten blev 34-19 till hemmalaget men Ludvig Persson räddade 33 skott för att bli matchhjälte. Frölunda däremot har nu förlorat fyra raka matcher hemma i Scandinavium.

– Jag kan tycka att det grinar oss lite emot i det offensiva spelet. Vi är inte så effektiva på våra lägen. Vi har ganska många bra lägen men gör inte mål och Växjös målvakt spelar såklart bra. Det är klart att vi gör bra saker också men det är alltid surt att förlora, säger tränaren Robert Ohlsson till TV4 efter förlusten och berättar sedan hur han mår i Frölundas tunga svit:

– Jag blir grinig, tyvärr så blir jag det. Någonstans försöker man ju sätta ett tålamod och jobba med rätt saker. Det går inte att gå runt och sparka på grejer utan att jag måste sätta rätt saker på plats.

Frölunda – Växjö 1–2 (0-1,0-0,1-1)

Frölunda: Samuel Johannesson.

Växjö: Felix Robert, Brogan Rafferty.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects