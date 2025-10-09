Frölunda ångar på – efter galen kross

Frölunda vann med 6–1 mot Malmö

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Theodor Niederbach avgjorde för Frölunda

I två perioder hängde hemmalaget Malmö hyggligt med i matchen mot serieledande Frölunda. Men Frölunda öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 1–6 (0–0, 1–2, 0–4) i matchen i SHL.

Segern var Frölundas fjärde på de senaste fem matcherna.

Malmö–Frölunda – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 7.33 i andra perioden gjorde Malmö 1–0 genom Carl Persson.

Theodor Niederbach och Henrik Tömmernes såg till att Frölunda vände till ledning med 1–2. Även i tredje perioden var det Frölunda som var vassast och gick från 1–2 till 1–6 genom mål av Jacob Peterson, Henrik Tömmernes, Erik Thorell och Theodor Niederbach.

Theodor Niederbach gjorde två mål för Frölunda och spelade fram till ett mål och Ivar Stenberg hade tre assists.

Matchresultatet innebär att Malmö ligger kvar på sjunde plats.

Nästa motstånd för Malmö är Timrå IK. Frölunda tar sig an Rögle hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 15.15.

Malmö–Frölunda 1–6 (0–0, 1–2, 0–4)

SHL, Malmö Arena

Andra perioden: 1–0 (27.33) Carl Persson (Joona Ikonen, Janne Kuokkanen), 1–1 (33.07) Henrik Tömmernes (Noah Dower Nilsson, Arttu Ruotsalainen), 1–2 (38.40) Theodor Niederbach (Dominik Egli, Ivar Stenberg).

Tredje perioden: 1–3 (45.50) Jacob Peterson (Max Lindholm, Dominik Egli), 1–4 (47.42) Henrik Tömmernes (Ivar Stenberg, Theodor Niederbach), 1–5 (57.40) Erik Thorell (Jere Innala, Christian Folin), 1–6 (58.32) Theodor Niederbach (Isac Heens, Ivar Stenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Malmö: Timrå IK, hemma, 11 oktober

Frölunda: Rögle BK, hemma, 11 oktober