Bryan Yoon är klar för spel i MoDo. Foto: Hector Acevedo/ZUMA Press Wire (montage)

Tidigare i veckan uppgav Expressen att MoDo gjort klart med en back som kan spela högt upp i laget. Backen i fråga var Bryan Yoon, som nyligen blivit utslagen i det sjunde semifinalmötet med Chicago Wolves i AHL-slutspelet.

Nu har MoDo och sportchef Henrik Gradin bekräftat värvningen av Yoon. Det genom ett ettårskontrakt.

– Bryan är en väldigt intressant spelare och det känns kul att han väljer att ansluta till oss i MoDo. Vi har haft koll på honom ett tag och när det visade sig att han sneglade mot Europa visade vi snabbt intresse, säger "Hinken" på lagets sajt under torsdagen.

– Han är spelskicklig och bra på skridskorna. Arbetar över hela isen och räds inte att följa med i anfallen. Att han har erfarenhet från stor rink från college-tiden i NCAA är såklart ett plus och jag tror att han passar bra in i den svenska ishockeyn, fortsätter sportchefen.

Ansluter från AHL och Colorado

Den nu 28-årige Bryan Yoon tog USHL-vägen till collegeligan NCAA. Där blev han kvar fem år på Colorado College, innan ECHL- och AHL-spel följde. Amerikanen valdes aldrig i NHL-draften, men slog sig ändå fram till en plats i Colorado Avalanche organisation. Inte minst under den gångna säsongen då det endast blev spel i AHL-laget Colorado Eagles.

– Jag ser väldigt mycket fram emot den här möjligheten och att bli en del av MoDo. Jag har fått en bra bild av klubben och vill vara en starkt bidragande spelare under säsongen som kommer, säger spelaren själv.

Det blev totalt nio poäng under 2025/26, varav ett mål i Calder Cup-slutspelet.