Legendaren blir kvar i HV71: ”Ett ovärderligt stöd” 

Fredrik Stillman återvände hem till HV71 inför förra säsongen. Nu står det klart att han behåller rollen som assisterande general manager till Björn Liljander.

– Det känns fantastiskt, säger Stillman i ett pressutskick.

Fredrik Stillman fortsätter vid Björn Liljanders sida i HV71.

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Som spelare gjorde Fredrik Stillman över 600 matcher för HV71.

Som ledare håller han på att bygga samma resumé.

Nu står det klart att 58-åringen blir kvar som assisterande general manager i moderklubben efter att ha återvänt dit i fjol. Stillman har skrivit ett nytt treårskontrakt med HV71, meddelar klubben i ett pressutskick.

– Jag har haft ett ovärderligt stöd av Fredrik det senaste halvåret och vi har hittat ett fint samarbete som jag är glad över att vi kan bygga vidare på. Det gör att vi nu har en stark organisation på den sportsliga sidan både i den dagliga verksamheten och på längre sikt, säger Björn Liljander, HV71:s general manager.

Fredrik Stillman stannar i HV71

Fredrik Stillman återvände till Jönköping som assisterande coach till Anton Blomqvist, som han jobbat med i AIK. Under säsongen bytte han dock roll till assisterande general manager när Björn Liljander hämtades in från Malmö för att ersätta Chris Abbott som hade flyttat till Nordamerika. Det är en roll som klubbikonen trivts bra med.

– Det känns fantastiskt! Jag delar mycket av Björns visioner över hur vi ska ta nästa steg med HV71. Vi har under våren skapat hos en bra bild över hela den sportsliga organisationen, från ungdom till elitlag, och hur vi ska arbeta i framtiden, säger Fredrik Stillman.

Stillman hoppade in i HV71:s bås under säsongen 2003/04 första gången. Han var sedan sportchef för klubben under nio säsonger mellan 2005 och 2014 innan han återigen klev in som assisterande coach. Sedan dess har den tidigare landslagsbacken hunnit coacha i både KHL och Schweiz innan han återvände till HV71 som assisterande coach efter att laget ramlat ned i Hockeyallsvenskan 2021. Där tillbringade han en och en halv säsong tillsammans med Tommy Samuelsson som huvudtränare innan han fick sparken och i stället hamnade i AIK.

Den pågående sejour i HV71 är därmed hans tredje i ledarkarriären. I HV:s tjänst har han vunnit SM-guld både som spelare (1995) och ledare (2004, 2008 och 2010). På meritlistan som spelare finns även OS-guld (1994) och två VM-guld (1991 och 1992).