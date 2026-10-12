Trots förlust gjorde Fredrik Karlström sitt första mål för säsongen.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fredrik Karlström har haft en poängsnål inledning på säsongen med sitt Linköping HC. Två assister har det blivit de inledande sex matcherna men under lördagskvällen mot Djurgårdens IF Hockey kom säsongens första mål. Ett skott från Adam Hofbauer i den första perioden som Karlström styrde in bakom Magnus Hellberg.

Målet var efterlängtat.

– Det var väldig skönt, det har varit många lägen de första matcherna. Ibland har man varit kall utan att ha skapat så mycket men nu har vi skapat en hel del i början på säsongen så det har egentligen inte känns så jobbigt utan man visste förr eller senare skulle det komma. Men det är klart att det var skönt när den väl satt, säger han efter matchen.

Näst sämst skotteffektivitet

Karlström blev den ända målskytten för "cluben" denna kväll när Linköping förlorade med hela 5-1, trots att de vann skotten med 34-28. Målproduktionen i början av säsongen har varit limiterad och Linköping har näst sämst skotteffektivitet i hela ligan med 6,94%. För dåligt enligt Karlström.

– Produktionen har varit alldeles för dålig, det har varit alldeles för klent. Vi har skapat väldigt mycket tidigare matcher också när inte pucken går in, men det ska den väl göra får man hoppas. Man får ta tillbaka "expected goals", att det ramlar in nån sämre puck i framtiden, så vi får tillbaka det. Det gäller att få in ännu mer folk framför mål och lyckas göra mål på dom lite fulare chanserna.

Karlström har varit i samma kedja som Brendan Shinnimin och Cooper Marody större delen av säsongen. De har varit den ledande offensiva kedjan för Linköping och har nu gjort mål i två matcher i rad.

– Det har funkat väldigt bra sen vi blev ihopsatta så vi vill fortsätta på det. Jag tycker vi hittar varandra bra i anfallszon men det finns några grejer som vi pratar om och vill utveckla men nu i början har det känts bra, säger Karlström.

"Bra känsla i gruppen sen dag ett"

Efter en tuff föregående säsong för Linköping som hamnade i "ingenmansland" gick Karlström ut med att laget till kommande säsong behöver komma ihop mer som grupp. Trots att de just nu ligger sist i tabellen tycker han inte att det är någon dålig känsla i gruppen.

– Känslan i gruppen har varit bra sen dag ett. Vi vill bygga någonting framåt och vi har haft en bra känsla i laget hela säsongen egentligen, så bygga vidare på det.

– Självklart hjälper vinster och vi behöver ta trepoängare och vi behöver förstå vad vi behöver göra för att ta trepoängare.