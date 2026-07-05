Många tapp - då kan han bli lösningen

Blir Fredrik Karlström center igen? Foto: Bildbyrån.

Linköping HC gick skilda vägar från Markus Ljungh, Nick Shore och Johan Johnsson. Och sen kom mardrömsbeskedet: Eskild Bakke Olsen fick NHL-kontrakt av Ottawa Senators.

Fyra centrar har lämnat. Till nästa säsong har LHC hittills inte värvat in någon renodlad center. Då kan Fredrik Karlström bli centerlösningen. Han är i grunden center men spelade förra säsongen främst ytterforward.

– Jag kan spela center, jag kan spela på kanten. Det spelar ingen roll – jag är redo för det mesta, säger han till Corren.

– Jag spelade center sista året fram till knäskadan innan jag kom hit. Och när jag har gått in där tidigare har det fungerat bra. Det handlar mer om att hitta kemi med dem du spelar med.

Fredrik Karlström kan bli center igen

Bland övriga centeralternativ finns spelare som Christoffer Ehn, Remi Elie, Ludvig Larsson och Adam Hofbauer.

– Målvakts- och backsidan håller hög klass. Det är en bra start. Får vi in någon mer spets till framåt kan det se riktigt bra ut. Men det gäller att få ihop det också, menar Karlström.