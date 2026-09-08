Frederik Dichow är tillbaka efter långa frånvaron.

Foto: REUTERS/Marton Monus

Frederik Dichow har tidigare berättat att han förra säsongen var sängliggande i fem månader. Dansken har nu bytt klubb och lämnat HV71 för Timrå IK till den kommande säsongen. Även i sin nya klubb lider han av sviterna från förra säsongens skadebesvär.

Målvakten skyndade tillbaka från en hjärnskakning, något som ledde till en kronisk inflammationssjukdom kallad Tietzes. I Sundsvalls Tidnings podd "Nedsläpp Timrå" utvecklar målvakten kring besvären han hade förra säsongen.

Inte minst det faktum att blev ordinerad vila och sängliggande i fem månader.

– Det var något nytt, och jag tror inte heller att HV:s medicinska team visste vad de skulle göra. De flesta tror att man bara ska ligga hemma och vänta ut det. Men hade jag gjort det hade jag fortfarande legat där – för det kommer inte att gå bort.

Frederik Dichow om Tietzes

Istället är det något Frederik Dichow kommer att få leva med.

Även i sin nya klubb har målvakten under sommaren och försäsongen känt av Tietzes. Däremot tror han inte att det blir någon mer vila och paus från hockeyn.

– Man har lärt sig att hantera det och det finns många sätt för att hålla undan det så mycket som möjligt. Att hålla allt mobilt och rörligt. Blir det som värst käkar man lite antiinflammatoriskt. Världen går inte under för att man har det.