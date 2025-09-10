Freddie Larsson har inte slagit sig in som ordinarie i Malmö. Nu lånas han ut till Karlskrona i HockeyEttan.

– För att Freddie ska ta nästa kliv krävs mycket speltid och därför tror vi att en utlåning till Karlskrona kommer göra honom gott, säger Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt.

Foto: Bildbyrån.

Tidigare idag lånade Malmö ut juniorbacken Felix Carell till Kalmar. Nu står det klart att de också lånar ut forwarden Freddie Larsson. Där väntar spel i Karlskrona i HockeyEttan.

Lånet gäller tills vidare.

– I Freddie får vi en kraftfull forward med både storlek och speed. Han är skicklig på att ta sig rakt mot mål och bidrar med värdefull erfarenhet från spel på hög nivå, säger KHK:s sportchef Hampus Melén.

Freddie Larsson klar för Karlskrona

Freddie Larsson, 21, har tillhört Malmö så gott som hela karriären men har inte slagit sig in som ordinarie i A-laget. Ifjol registrerades han för 32 SHL-matcher och sex slutspelsmatcher, men snittade bara 3:50 i istid per match. Han var också utlånad till IK Pantern i HockeyEttan, där han gjorde 14 poäng (7+7) på 16 matcher.

– Freddie har visat vad han går för och han har många egenskaper som vi tycker mycket om. För att Freddie ska ta nästa kliv krävs mycket speltid och därför tror vi att en utlåning till Karlskrona kommer göra honom gott. Vi önskar Freddie ett stort lycka till, säger Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt.