Kalmar har fått flera tuffa backbesked på senare tid. Nu breddar de backsidan med Malmös junior Felix Carell.

– Utlåningen till Kalmar ger honom rätt förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas, säger Malmös sportchef Oscar Alsenfelt.

Kalmar HC saknade redan ledande backarna Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby på grund av skada. Och igår kom beskedet att Clay Hanus bryter kontraktet med bara tio dagar kvar till premiären.

Men nu har Kalmar fått in en back inför nästa veckas premiär. Den allsvenska klubben lånar Malmös juniorback Felix Carell.

– Vi är väldigt tacksamma att Malmö Redhawks med så kort varsel kan hjälpa oss då vi har dessa luckor på backsidan, säger Kalmars sportchef Daniel Stolt.

Carell gjorde förra säsongen 25 poäng på 43 matcher i J20-serien och spelade även en match för IK Pantern i HockeyEttan. Det är den enda seniormatchen som 19-åringen gjort i tävlingssammanhang.

– Felix är en väldigt lovande spelare och för honom är det avgörande att få mycket speltid i den här fasen av karriären. Utlåningen till Kalmar ger honom rätt förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas. Vi önskar Felix ett stort lycka till, säger Malmö Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt.

Avtalet gäller över oktober månad.