Frans Haara saknas just nu för Skellefteå på grund av skada.

Men nu meddelar Skellefteå att backen förlänger sitt kontrakt med klubben till 2028.

Frans Haara stannar i Skellefteå AIK till 2028. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

En skada har gjort att Frans Haara inte har spelat för Skellefteå sedan första november, nästan en månad sedan. När Skellefteå ställs mot Leksand under lördagseftermiddagen finns backen inte heller med i laguppställningen.

Men innan nedsläpp i Skellefteå Kraft Arena var det ändå Haara som hamnade i blickfånget. Skellefteå meddelade nämligen via jumbotronen att 21-åringen har skrivit ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till 2028.

– Det känns riktigt roligt. Jag flyttade hit när jag var 15 år, och föreningen har betytt mycket för mig både på och utanför isen. Att få fortsätta här betyder mycket, och jag är stolt över förtroendet. Jag känner att jag är på rätt plats för att ta nästa steg, säger Haara i ett uttalande på klubbens hemsida.

Frans Haara kommer ursprungligen från Haparanda men flyttade till Skellefteå redan i tonåren. Han jobbade sig sedan uppåt genom klubbens juniorlag och fick SHL-debutera under säsongen 2022/23. Året därpå, 2023/24, fick Haara sedan vara med och vinna både SM-guld och JSM-guld med Skellefteå AIK. Han har därefter haft en ordinarie plats i Skellefteås laguppställningen sedan förra säsongen.

Hittills den här säsongen har Haara noterats för 2+1 på 16 matcher. Totalt har han spelat 69 SHL-matcher för Skellefteå, där han främst har ett defensivt ansvar.

– Att förlänga med Frans kändes som ett givet val. Han är en i raden av unga spelare som kommit fram hos oss och han har gått framåt varje säsong han varit här. Frans besitter väldigt fina grundkvaliteter som det ska bli väldigt roligt att fortsätta jobba med, säger Skellefteås GM Erik Forssell.

