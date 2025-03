Nya frågetecken kring Frölundaspelare – saknade nio (!) sist

Frölunda saknade nio spelare i matchen mot Rögle i tisdags.

Nu tillkommer även centern Jacob Peterson till frånvarolistan.

— Vi får se med Jacob, det är inte 19.00 torsdag kväll ännu, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg till klubbens egen hemsida.

Frågetecken kring Jacob Peterson inför kvällens match. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

I tisdags nollades Frölunda för andra hemmamatchen i rad när Rögle var på besök i Scandinavium. Frölunda har dessutom haft många spelare borta i flera matcher nu och frånvarolistan verkar bara bli större.



Under onsdagens träning saknades nu även centern Jacob Peterson. Detta väcker frågan ifall Peterson kommer kunna vara med i rivalmötet med Färjestad under torsdagskvällen.



Under förra matchen var Wiktor Nilsson, Linus Weissbach, Erik Thorell, Dominik Egli, Linus Högberg, Linus Nässén, Tom Nilsson och målvakten Tobias Normann borta på grund av skador eller sjukdomar. Sedan har befinner sig även Gustav Rydahl redan på skadelistan en längre tid.

Kärnspelarna måste kliva fram

Av alla frånvarande spelarna var endast Norrmann tillbaka på isen under onsdagens träning och kan vara tillgänglig för spel. Med det stora antalet spelare som är borta fick även en del juniorer från Frölundas akademi komma upp och stötta A-laget mot Rögle. Totalt var det åtta stycken i truppen sist och det kommer antagligen bli liknande mot Färjestad.



— Under de här förutsättningarna behöver våra kärnspelare göra en bra match och inte en okej match. De vet att de måste spela på topp, säger Rönnberg.



Efter förlusten mot Rögle vill Frölunda nu ta revansch. Ikväll har Frölunda sin sista hemmamatch i grundserien och ska dessutom ta sig an rivalen Färjestad. Utöver det liger lagen på samma poäng och kämpar om att landa på en hög tabellplacering inför slutspelet.



I och med att både Frölunda och Färjestad förlorade sin förra match har tabelltvåan Luleå fått ett försprång på fem poäng. Striden om andraplatsen lever än och kvällens sexpoängsmatch är en avgörande faktor för hur lagen landar i tabellen.