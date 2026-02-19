Förvirringen i TV: ”Visste inte att jag bytt namn?”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Alfons Freij har sparat på krutet, men när målen, till slut, rasade fick Timrå-backen inte komma till tals i TV4.

– Alfons Freij, jaha… jag visste inte att jag hade bytt namn, säger JVM-kompisen Eddie Genborg under 5–2-mötet med Malmö.

JVM-duon, Alfons Freij och Eddie Genborg, blandades ihop i TV4. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

32 matcher – 0 mål, två matcher – tre mål.

När Alfons Freij klev av isen efter första perioden av torsdagens SHL-möte med Malmö hade han plötsligt nätat två matcher i rad. Detta trots en säsong utan fullträffar fram till framträdande 32 under 2025/26. Att TV4 då ville prata med honom var ingen överraskning, men ändå hamnade Eddie Genborg med headset på huvudet.

– Alfons Freij, jaha… jag visste inte att jag hade bytt namn. Han står här ni får ta honom, börjar JVM-kompisen i TV4.

Genborg hade stått framför mål vid Freijs 1–0-mål i powerplay, och i andra perioden återupprepades succén i spelformen. Plötsligt hade, Alfons Freij, den unge backen från Sölvesborg, gjort tre mål inom 100 minuter.

Malmö åt sig tillbaka in i mötet och satte 1–3 genom Isac Nilsson, född 2007.

– Första halvan är bra. Nu i slutet ger vi dem lite för mycket momentum. Vi behöver hitta tillbaka till där vi har varit, säger Timrå Anton Heikkinen i TV4 vid andra pausen.

Timrå vann med 5–2 och Freij noterades för sin tredje poäng via assist på 4–2, tillsammans med Genborg.