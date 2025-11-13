”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Victor Eklund kan äntligen släppa ner axlarna. Till slut, i 17:e matchen har första målet i SHL kommit.

– Det är ett konstigt mål, säger TV4:s Petter Rönnqvist i sändningen.

Victor Eklund jublar efter sitt första SHL-mål. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

I serieinledningen av 2025/26 har Anton Frondell dundrat in mål efter mål, medan Viggo Björck samtidigt presenterat sig med sina första fullträffar. Desto tuffare har det varit för Victor Eklund under den första tiden i SHL – åtminstone sett till utdelningen framför mål.

Idag, när Djurgården åkt till Luleå, kom till slut det där efterlängtade målet för ”Mini-Fimpen”. Ett mål som inte bara var det första för säsongen, utan även det första i SHL.

– Det är klart det är kul att göra mål, även om det är ett skitmål… mål som mål, säger han själv i TV4 efter första perioden.

Den 19-årige forwarden tog sig till den farliga ytan tidigt i perioden och skyfflade in 1–0 bakom Joel Lassinantti efter att just Frondell stått för förarbetet.

– Snyggt förarbete av Frondell som går på mål och sen kommer den fram… det är ett konstigt mål. Den vobblar in där litegrann, säger TV4:s Petter Rönnqvist från studdosändnignen.

Se Victor Eklunds första SHL-mål nedan.

Victor Eklund öppnar målskyttet i Luleå med sitt första SHL-mål ✔️ pic.twitter.com/7LC309A9Zd — SHL.se (@SHLse) November 13, 2025

Source: Victor Eklund @ Elite Prospects