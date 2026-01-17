Förlänger vinstsviten – efter kross: ”Inte vår bästa match”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå Hockey börjar mer och mer se ut som det lag som vann SM-guld i våras.

På lördagen tog man sin femte raka seger – efter att ha krossat Leksand.

Markus Nurmi blev en av målskyttarna. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Svårslagna, tuffa att göra mål på och chanserna sitter när de behöver det som mest. De senaste fem matcherna har Luleå börjat se ut som det lag som vann SM-slutspelet i våras. Thomas ”Bulan” Berglunds lag har nu stormat in på topp sex, och jagar nu Malmö och Växjö som ligger precis ovanför.

Mot Leksand tog man omedelbart grepp om matchen genom två tidigare mål i inledningen från Filip Eriksson och Mathias Bromé. Det dröjde sedan nästan 40 minuter innan nästa tvåmålsserie skulle komma, då Brian O’Neill och Markus Nurmi gjorde trean och fyran inom drygt 40 sekunder. Leksand, som hade spelat upp sig däremellan i den andra perioden, blev därmed utmanövrerat av de svenska mästarna.

Ändå tycker kaptenen Erik Gustafsson i Luleå att det inte var deras bästa match.

– Kanske inte vår bästa match, men vi har hittat en fin grund i spelet, säger han till TV4.