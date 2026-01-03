”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Heikkinen öppnade målskyttet för Timrå mot Djurgården.

Senare i matchen fick han en klubba i ansiktstrakten – och fördes till sjukhus.

– Man fick en klump i magen, säger TV4-kommentatorn Adam Johansson i sändningen.

Timrås Anton Heikkinen fick föras till sjukhus. Foto: Mats Andersson / BILDBYRÅN / COP 280 / MZ0119

Skellefteå-förvärvet Anton Heikkinen hade inför kvällens match mellan Timrå och Djurgården blott gjort tolv poäng. Men på lördagen slog han till med 1–0 målet i en match där Timrå kollapsade sent och förlorade med 2–3. Dock var det inte i fokus efter matchen. För under matchen kom beskedet att Heikkinen hade fått föras till sjukhus, efter att ha fått Mathias-Emilio Pettersens klubba i ansiktstrakten.

Anton Heikkinen blev liggandes på isen i den första perioden och tog sig själv till båset. Men det var tydligt att han hade ont och fick vård av ambulanspersonal på avbytarbänken. Det blev inget mer spel i matchen.

”Man fick en klump i magen”

Det berättade Tommy Samuelsson i periodpausen för TV4.

Efter matchen ger kommentatorn för matchen, Adam Johansson, en uppdatering.

– Det han hade fått då var att Heikkinen hade förts till sjukhus och inte var kvar i hallen. En olycklig situation. Man fick en klump i magen efter det som hände Hugo Gustafsson i Växjö som är utanför spel på grund av en ögonskada, säger han.

Timrås uppdatering senare på lördagen gör gällande att man kan utesluta hjärnskakning. Lagläkaren Christian Rydin konstaterar att Heikkinen fick klubba mot ögat och kommer att undersökas på sjukhuset.

