Nyförvärvet bakom DIF:s galna vändning: ”För enkelt”

Ligans formsvagaste lag såg ut att fortsätta att förlora.

Då klev Oula Palve fram – och låg bakom vändningen.

– Det är för enkelt för Djurgården att göra mål, säger Timrås lagkapten Anton Lander till TV4.

Oula Palve låg bakom vändningen. Foto: Mats Andersson / BILDBYRÅN / COP 280 / MZ0119

Timrå fick en fin start på SHL-säsongen under Tommy Samuelssons ledning. Men på de tio senaste matcherna hade man bara vunnit två matcher efter ordinarie tid och en efter förlängning.

Så att man fick börja hemmamatchen mot Djurgården starkt, det var nog välbhövligt.

För det var Anton Heikkinen som gav hemmalaget ledningen omgående, efter bara 22 sekunder. Djurgården skulle sedan bjuda Timrå på fem raka chanser i powerplay, innan Jonathan Dahlén till slut lyckades sätta tvåan i den tredje perioden. Inte mycket talade för Djurgården – men då klev nyförvärvet Oula Palve fram. Först assisterade han och Colby Sissons Philip Holm till 1–2 innan han själv satte 2–2. Allt inom mindre än två minuter.

I förlängningen såg Charles Hudon till att man snodde åt sig extrapoängen också.

En viktig poäng – då lagen slåss om att ta sig upp på topp sex-positionerna i SHL.

