Malmötalangen Felix Carell har varit utlånad till Kalmar under säsongen. Men imorgon får han SHL-debutera, då Redhawks drabbats av två backskador. Dessutom är lagkaptenen Fredrik Händemark skadad.

Felix Carell (höger) kallas tillbaka till Malmö efter tuffa skadorna.

Foto: Bildbyrån (collage)

Det är MrMadhawk som på X skriver att Felix Carell kommer debutera i matchen mot serieledande Frölunda imorgon. Detta eftersom Malmö drabbats av två tunga skador på backsidan. Såväl Seth Barton som Patrik Norén är nu uppsatta på skadelistan.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Seth Barton ådrog sig en överkroppsskada mot Djurgården den 4 oktober. Rehabiliteringen har gått bra och rådande frånvarostatus är dag för dag. Det är därmed inte uteslutet att han kan återgå till matchspel redan under veckan, skriver man.

– Patrik Norén har drabbats av en underkroppsskada som just nu håller honom borta från spel. Rehabiliteringen är igång, och prognosen just nu är att han inte är aktuell för spel denna vecka.





Norén har redan haft en del skadeproblem under säsongen, och gjorde comeback efter ett par veckors frånvaro i lördagens match mot Djurgården. Han har totalt spelat fyra matcher i Malmödressen under SHL-upptakten.

Daniel Stolt om Felix Carells framtid

Hur framtiden ser ut för Felix Carell efter den här veckan är oklar.

– Den bollen ligger hos Malmö, säger Kalmars sportchef till hockeysverige.se.

Junioren Carell har gjort 2+1 på sex matcher för Kalmar i HockeyAllsvenskan den här säsongen.

Utöver de tidigare nämnda backarna är också nyckelcentern och lagkaptenen Fredrik Händemark skadad.

– Fredrik Händemark har ådragit sig en underkroppsskada i samband med en träning i veckan. Skadan undersöks just nu närmare, och än så länge är det för tidigt att ge någon säker prognos, skriver Redhawks.

