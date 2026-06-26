Klart: Spelare som filmar kan straffas hårdare

I SHL och Hockeyallsvenskan kan domarna numera dela ut misconduct till spelare som förstärker eller filmer. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Filmningar och förstärkningar är ständigt en het potatis i SHL och Hockeyallsvenskan. Varje år delas mängder med böter ut till spelare som anses ha försökt fuska sig till ett powerplay genom att överdriva i utvisningssituationer.

Tidigare har en diving/embellishment-utvisning genererat i två minuters utvisning, men i den regeluppdatering som Svenska ishockeyförbundet presenterar kan det bli mer än så framöver.

I den uppdaterade regelboken står det numera:

"Regel 64: I SHL och HA kan Misconduct Penalty utdömas vid flagranta fall av diving/embellishment, som tillägg till ett mindre straff."

Filmande spelare kan få misconduct

Det innebär att en filmande/förstärkande spelare kan få 2+10 minuters utvisning i stället för bara en tvåminutare. Tiominutaren blir ett personligt straff.

Så sent som i januari ändrade SHL på reglerna kring böter för spelare som fälls för diving/embellishment. Tidigare var det 5 000 kronor i böter rakt av, men sedan dess har man anpassat straffskalan efter spelarens lön.

För spelare som tjänar 50 000 kronor i månaden eller mindre ligger böterna på 5 000 kronor. För spelare som tjänar mer är det tio procent av månadslönen. Dock maximalt 10 000 kronor.

Vid en ny förseelse inom ett år från den första förseelsen höjs beloppet med ytterligare 15 procent. Vid ett tredje återfall blir det avstängning i en match i grundserien.

Andra regeländringar inför 2026/27

Utöver möjligheten att dela ut misconduct till filmande/förstärkande spelare presenterar Svenska ishockeyförbundet bland annat följande regeländringar:

Regel 6: Ett lag tillåts ha tre assisterande lagkaptener

Regel 28: Om ett lag grovt bryter mot spelreglerna kan lagets huvudtränare anmälas till disciplinnämnden

Regel 33: En anfallande spelare som är på väg att nå en lös puck och hindras otillåtet så att ett mål tilldöms ska krediteras för målet

Regel 60: Definitionen av hög klubba har förtydligats så att motståndarens axel måste befinna sig i höjd med midjan eller högre för att en utvisning för hög klubba ska kunna utdömas

Regel 76: Vid en förseelse mot nedsläppsreglerna ska felande lags center bytas ut från nedsläppet och ersättas av en lagkamrat på isen. Detta gäller inte efter icing, då centern fortfarande ska varnas.

Regel 79: Om domaren bedömer att pucken har reflekterats på en spelares hand, och laget inte vinner någon fördel, ska spelet inte stoppas för handpassning.

Regel 83: En spelare som har kontroll på pucken och som inträder i anfallszonen före pucken ska inte anses offside förutsatt att spelaren hade besittning och kontroll av pucken med klubban innan båda skridskorna helt och hållet passerade den främre kanten på blålinjen.

Läs mer om regeländringarna på domarakademin.nu .