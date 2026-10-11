Blir Filip Roos kvar i Färjestad efter säsongen?

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

Färjestad BK flyger fram i säsongsinledningen och toppar redan SHL-tabellen med fem poängs marginal. Men samtidigt pågår Rickard Wallins arbete med nästa års trupp. Något som blivit tydligt med förlängningar presenterade för både Melker Thelin och Radim Zohorna. Och med åtta spelare kvar på utgående avtal är det kanske inte så konstigt.

Nu kommer ett svar från en av dessa, nämligen Filip Roos.

– Jag har inte tänkt jättemycket utan jag försöker spela så bra som möjligt så får vi ta det längre fram. Just nu har jag ingen kommentar kring det, säger backen till Värmlands Folkblad efter lördagens omgång.

Färjestad besegrade Malmö med 6–2 och fyra av målen gjordes av backar. Roos själv jublade extra efter sin 3–2-träff.

– Vi var lite stukade på försäsongen med folk som var borta hit och dit. Men vi börjar hitta varandra mer och mer. Ofta handlar det om att förstå hur den andra spelar. I början kanske det var lite forcerat spel, nu kan vi nästan spela i blindo därute, säger han om backparens kemi, där han själv hittat ett bra samarbete med Gabriel Carlsson.

Trivs i Färjestad: "Inte mycket att klaga på"

Gällande framtiden menar Hanhals-fostrade Filip Roos att han trivs bra i både klubb och stad.

– Jag trivs jättebra. Vi har verkligen fått ihop laget och vi har sjukt kul ihop och det tror jag syns på isen att vi har ett riktigt roligt lag. Nu är det inte mycket att klaga på, säger han till VF.

Roos tog den lite "längre vägen" via Hanhals och Troja/Ljungby innan han 2017 fick chansen i hemstaden, Göteborg, och Frölundas U20. Det var också där första ombytta matchen i SHL kom innan resan via Karlskoga och Hockeyallsvenskan. Inför förra säsongen vände backen hem till Sverige efter 21 chanser i NHL, samt 175 framträdanden i AHL.

Det återstår att se var Roos spelar sin hockey till 2027/28.