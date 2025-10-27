Filip Johanssons kontrakt med Rögle löper ut efter säsongen.

Huruvida det blir en fortsättning i SHL-klubben eller inte är just nu ovisst.

– Vi har inte diskuterat så mycket alls än, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Filip Johansson.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

En skada stoppade Filip Johansson från spel i SHL under de inledande veckorna. Sedan två och en halv vecka tillbaka är Johansson tillbaka i spel för Rögle, där han inlett säsongen med att göra tre poäng på sex matcher.



Johansson anslöt till Rögle från AHL-laget Abbotsford Canucks inför fjolårssäsongen. Då skrev han på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben – ett avtal som löper ut till våren. Huruvida det blir en fortsättning eller inte i SHL-laget är just nu oklart.



– Vi har inte diskuterat så mycket alls än. Vi är väldigt tidigt in, och eftersom jag varit skadad har fokus varit på att komma till rätta och hitta tillbaka till nivån jag kan ha. Vi är inte riktigt där än, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Elva spelare med utgående kontrakt

Den 25-årige backen fick göra landslagsdebut i Tre Kronor förra säsongen, där han kom till spel i totalt sex matcher med landslaget. Under fjolårssäsongen noterades han vidare för 17 poäng på 51 matcher i Rögle.



Filip Johansson är en av elva A-lagsspelare med utgående kontrakt i Rögle. Förutom 25-åringen har även spelare som Calle Själin, Christoffer Rifalk och Josh Dickinson utgående avtal.