Filip Cederqvist klev fram som matchvinnare för Frölunda under straffläggningen.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Lördagens SHL-omgång i Göteborg handlade till en början endast om Joel Lundqvists tröjhissning. Utöver detta väntade även ett toppmöte mellan tabelltvåan Frölunda och trean Skellefteå .

Det som stundande blev en målmässig jämn match, trots att gästerna från Västerbotten hade ett övertag inom skottstatistiken. Efter 60 spelade stod det fortsatt 2-2. Till sist var det Filip Cederqvist som blev matchvinnare för Frölunda när han slog in den avgörande och enda straffen.

– Det var skönt att vi kunde ge Joel en vinst. Vi har världens bästa fans här så att få avgöra inför dem det är alltid en otrolig känsla, säger Cederqvist och fortsätter.

– Det var viktigt att vinna denna matchen. Det tror jag att alla kände. Det är skönt att få fortsätta kvällen här efter nu med en vinst. Sen att få avgöra var en fantastisk känsla.

Finns förbättringspotential: "Vi behöver ta ett kliv till i spelet"

Resultatet innebär att Frölunda vunnit kampen om andraplatsen. På presskonferensen efter matchen var Frölundatränaren Robert Ohlsson ser dock förbättringspotential efter lagets insats i dagens match.

– Det kunde gå lite hur som helst. Det är väldigt jämnt. Jag tycker att Skellefteå är det bästa laget vi har mött den här säsongen så därför känns det bra att vinna. Jag tycker vi behöver ta ett kliv till i spelet. Både i numerärt överläge men även i passningsspelet, säger Ohlsson.

Även Cederqvist är inte helt nöjd med Frölundas powerplay. Framför allt i övertiden, där hemmalaget fick spela fyra mot tre och hade en gyllene chans att vinna matchen.

– Den får vi slipa på lite. Det är inte så ofta vi spelar fyra mot tre men det ska vi absolut kunna göra ännu bättre, säger forwarden.

Robert Ohlsson var delvis nöjd efter dagens match mot Skellefteå.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Lukas Stenström (montage).

Obesegrade på hemmaplan

Regerande mästarna har under säsongsinledningen varit väldigt starka. Framför allt inom skottstatistiken har Skellefteå varit dominerande. Det samma gällde under dagens match då bortalaget vann skotten med 23-14. Frölunda har däremot varit väldigt effektiva under säsongsinledningen vilket lett till segrar trots hackande spel.

Frölunda är däremot fortsatt obesegrade på hemmaplan. Något som är en styrka och som lett till att Frölunda lyckats förbli i toppen av tabellen.

– Jag tycker ändå att vi sätter vår mittzonspress riktigt bra och de spelar runt mycket. Sedan tycker jag inte vi släpper till allt för farliga lägen. Vi vill kanske föra spelet lite mer, säger Cederqvist avslutande om de positiva delarna i Frölundas spel.

Härnäst har Frölunda en ytterligare hemmamatch. Göteborgarna gästas då av Djurgården. Lagen möttes för två veckor sedan i Scandinavium där Frölunda vann med 4-2. Det återstår att se hur det slutar i reprisen på tisdag.