Sedan mitten av november har han varit tillbaka i Mora IK. Nu meddelar Malmö att man kallar tillbaka Filip Björkman inför säsongsavslutningen i SHL.

Filip Björkman kallas tillbaka till SHL, av Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det är klart att man gick runt och funderade lite. Jag har ju tryggheten här i Mora, och har aldrig spelat i ett annat lag, men det känns ändå kul.”

När Filip Björkman blev klar för Malmö inför 2025/26-säsongen var det dessa ord han yttrade till hockeysverige.se. Men sedan dess har det blivit 25 nya matcher i Hockeyallsvenskan med moderklubben. Detta då Malmö valt att låna ut den 22-årige forwarden.

Nu är även detta kortare kapitel slut.

”Filip Björkman återvänder till Malmö Redhawks trupp inför fortsättningen av SHL-säsongen”, meddelar SHL-klubben under tisdagen.

Den unge tvåvägsspelaren hann med 16 matcher och ett mål i SHL innan lånet tillbaka till Mora.

Source: Filip Björkman @ Elite Prospects