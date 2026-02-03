Björkman kallas tillbaka av Malmö
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Sedan mitten av november har han varit tillbaka i Mora IK. Nu meddelar Malmö att man kallar tillbaka Filip Björkman inför säsongsavslutningen i SHL.
”Det är klart att man gick runt och funderade lite. Jag har ju tryggheten här i Mora, och har aldrig spelat i ett annat lag, men det känns ändå kul.”
När Filip Björkman blev klar för Malmö inför 2025/26-säsongen var det dessa ord han yttrade till hockeysverige.se. Men sedan dess har det blivit 25 nya matcher i Hockeyallsvenskan med moderklubben. Detta då Malmö valt att låna ut den 22-årige forwarden.
Nu är även detta kortare kapitel slut.
”Filip Björkman återvänder till Malmö Redhawks trupp inför fortsättningen av SHL-säsongen”, meddelar SHL-klubben under tisdagen.
Den unge tvåvägsspelaren hann med 16 matcher och ett mål i SHL innan lånet tillbaka till Mora.
Source: Filip Björkman @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: