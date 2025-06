Lämnar tryggheten – för SHL: ”Klart man funderade lite”

När 2025/26 sätter igång gör Filip Björkman sin första säsong utanför Mora IK.

För hockeysverige.se berättar nu nyförvärvet i Malmö om känslorna, och förväntningarna inför SHL-debuten.

– Jag har aldrig spelat i ett annat lag, säger 22-åringen.

Filip Björkman är klar för Malmö. Foto: Bildbyrån (montage).

”Det har alltid varit Mora som gäller, och jag har gått på alla matcher sedan jag var liten”



Det var några av orden som Filip Björkman yttrade när han för två veckor sedan till slut skulle tacka för sig i moderklubben, Mora IK. 22-åringen som gjort hela resan, från hockeyskola till A-lag, hade nämligen fått ett kontrakt i SHL, och valt att ta chansen.



När hockeysverige.se nu når forwarden har tankarna hunnit samla sig lite.



– Ja, det har blivit mycket förändringar de senaste veckorna, men det känns kul att prova på Malmö och jag hoppas att jag kan ta några extra kliv här. Det känns som att Malmö har något bra på gång och jag vill vara med på den resan, börjar Björkman berätta.



Expressen avslöjade flytten 10 juni och pekade på Mora-produkten som en billigare lösning efter att Nikola Pasic lämnat för HV71. Ändå menar Björkman att han vetat om att Malmö varit intresserade under en längre tid.



– Det gick kanske lite fort nu, men jag vet att de har varit intresserade en längre tid bakåt, säger han och fortsätter om huruvida han själv trodde på det.

– Nej, men jag har inte hunnit tänka på det så mycket. Jag visste att det fanns en chans att det skulle kunna hända. Jag ser fram emot det här jättemycket. Det ska bli väldigt kul att komma och spela i Malmö.

Lämnar tryggheten i Mora: ”Klart man funderade lite”

Var det något att tveka på?

– Det är klart att man gick runt och funderade lite. Jag har ju tryggheten här i Mora, och har aldrig spelat i ett annat lag, men det känns ändå kul. Jag tror att det här kommer att bli riktigt bra.



Som Filip Björkman är inne på själv har det varit en lång resa i Mora IK.



Efter ungdomshockeyn blev det hockeygymnasium och kamp mot resterande löften i Sverige i juniorserierna, och 14 mars 2021 kom seniordebuten i ett möte med Björklöven. Matchen slutade med en 1–3-förlust, men säsongen var avslutad och efter sommaren skulle genombrottet komma – parallellt med första J20-säsongen.



– Jag har ju tryggheten, familj och alla kompisar här, och… Mora har jag att tacka för mycket. De har hjälpt mig väldigt mycket. Samtidigt ser jag fram emot att testa något nytt, säger Björkman och fortsätter om den ekonomiska ersättning som Mora IK får i och med avtalet mellan ligorna.

– Ja det är väl perfekt för Mora. Sen om jag har gått och tänkt på det, det vet jag inte. Det var väl bra för Mora att de fick det.



I och med ett inhopp i J20 även under 2023/24 blev 2024/25 både den första och sista säsongen med endast spel i A-laget för Björkman. Nio mål och nio assist var utdelningen framåt och själv menar han att det började kännas som att han närmade sig SHL.



– Jag tyckte att jag tog kliv ju längre säsongen gick, så det kändes att det kom närmare och närmare, men sen om det skulle vara i år, nästa år eller året därpå, det visste jag aldrig. Nu kom chansen i år och jag är glad att jag tagit den.

Ett spel som passar i SHL (?): ”En utmaning, men…”

Det Malmö som Filip Björkman kommer till är även ett Malmö under ombyggnation, men skillnaden denna gång är att drömvärvningarna Lauri Pajuniemi och Janne Kuokkanen båda har fallit på plats.



– Jag har varit nere och hälsat på alla och kikat runt lite i stan. Det känns väldigt proffsigt och ser schysst ut, så det känns bra, säger han om första intrycket av Malmö.



Vad har du för förväntningar på laget under 2025/26?

– Det är svårt att säga (hur det kommer gå), men jag tror att det kan bli intressant. Det känns som att de har byggt en bra trupp här som jag tycker ser intressant ut. Jag hoppas på en bra säsong nästa år, säger Mora-killen och fortsätter om vad han menade med att Skåne-klubben hade ”något bra på gång”.

– Man såg det i slutet av förra säsongen, tycker jag. De gjorde det jäkligt bra där i slutet, och jag tycker att de har en bra tränare och att laget ser intressant ut, så jag tror att det är något man kan bygga vidare på. Sen hoppas jag att jag kan ta nästa kliv också. Det ska bli jäkligt kul att köra igång.



Hur ska det bli att nu spela med sådana lirare som Pajuniemi och Kuokkanen?

– Det kommer att bli skitkul. De är två väldigt skickliga spelare och de kommer att vara viktiga för Malmö nästa år, så det ser jag bara fram emot.



Vad har du för förväntningar på dig själv första året i SHL?

– Jag vet att det kommer bli mycket tuffare, så jag vet att jag måste ta kliv och det hoppas jag att jag kan göra. Sen ska man förtjäna sig istid också, och det kommer jag att kriga stenhårt för.



Oscar Alsenfelt, sportchef i Malmö, menade själv när Björkman presenterades att han hade alla verktyg för att växa in i SHL-kostymen, och själv menar han nu att hans spel passar i ligan.



– Jag är en bra skridskoåkare som är pålitlig och kan spela i alla tre zoner. Jag är bra utan puck och det tror jag passar ganska bra i SHL. Jag hoppas att jag kan bidra med hårt jobb och genom att vara en pålitlig spelare, säger Björkman och avslutar med vad han ser fram emot mest.

– Det ska såklart bli kul att möta skickliga spelare varje match. Det kommer att vara en utmaning, men det är det man ser fram emot, att möta skickliga spelare och proffsigheten varje dag.