Örebro är i fritt fall.

Mot Timrå kom lagets femte raka förlust – och Örebro har nu släppt in hela 25 mål under förlustsviten.

– Det är bedrövligt. Vi har väl kanske tio bra minuter i matchen, annars är det fantastiskt dåligt, säger Patrik Karlkvist till TV4.

Örebro fortsätter läcka defensivt – åker på femte raka förlusten. Foto: Bildbyrån (Montage)

Örebro Hockey har haft en tuff återstart i SHL efter julledigheten. De vann med 2-1 mot Leksand innan jul men därefter har närkingarna förlorat fyra raka matcher. Under förlustsviten har Örebro släppt in hela 20 mål mot HV71, Brynäs, Linköping och Rögle.

Under dagen ställdes Örebro mot Timrå som också har haft en svag trend den senaste tiden. Timrå kom däremot ut som det klart bättre laget, vann skotten med 11-3 i första perioden och tog även ledningen genom Sebastian Hartmann i powerplay.

När andra perioden började kom däremot Örebro ut som ett helt annat lag. Kalle Kossila kvitterade till 1-1 efter bara 58 sekunder och när bortalaget fick spela powerplay kunde David Quenneville även ge Örebro ledningen. Timrå tog timeout efter att Örebro vänt på matchen och det gav effekt. Marcus Hardegård kvitterade till 2-2 och i slutet av mittperioden föll Örebro ihop helt.

Timrå gjorde två mål inom loppet av 86 sekunder för att gå från 2-2 till 4-2 och Örebro var i brygga inför tredje perioden, där skotten var hela 24-9 till Timrå efter 40 minuters spel.

– Vi drar på oss utvisningar och jag tycker faktiskt att Timrå är glödheta där. De har lite flyt också att pucken studsar på någon och går in. Så nummer ett är att inte dra på oss några utvisningar, sedan måste vi hitta tillbaka till spelet vi hade i början av andra perioden, säger Örebros tränare Niklas Eriksson till TV4.

Örebro fick däremot en mardrömsstart på tredje perioden. Efter mindre än tre minuters spel kunde Timrå i princip säkra segern när storstjärnan Jonathan Dahlén klev fram och satte 5-2 till hemmalaget. Resultaten stod sig sedan resten av matchen där Örebro inte lyckades få till någon forcering i slutet av matchen. I stället slutade matchen 5-2 till Timrå och hemmalaget vann även skotten med hela 31-14.

– Det är bedrövligt. Vi har väl kanske tio bra minuter i matchen, annars är det fantastiskt dåligt. Det är tufft men det är bara att komma till jobbet igen imorgon och försöka bli bättre och reda ut vad fan det här nu än var, säger Örebro-stjärnan Patrik Karlkvist efter förlusten.

Örebro har nu förlorat fem raka matcher i SHL och på de matcherna har laget släppt in hela 25 mål, alltså ett snitt på fem insläppta mål per match.

Timrå – Örebro 5–2 (1-0,3-2,1-0)

Timrå: Sebastian Hartmann, Marcus Hardegård, Ludvig Levinsson, Anton Lander, Jonathan Dahlén.

Örebro: Kalle Kossila, David Quenneville.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects