I går var han med Linköping i deras dramatiska batalj mot HV71. I kväll är Felix Öhrqvist tillbaka i Södertälje när de slåss om en plats i topp sex.

Felix Öhrqvist återvänder till Södertälje inför grundseriens sista omgång.

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån.

Det är sista omgången av Hockeyallsvenskan och tre lag ligger på 72 poäng runt topp sex-strecket. Dessutom är Mora strax bakom på 70 poäng och har dessutom Nybro, som är ett av lagen på 72 poäng, i den sista omgången.

Södertälje har Karlskoga på hemmaplan och måste samtidigt ta in fyra mål på Oskarshamn, om båda lagen skulle vinna. Med andra ord är det uppbäddat för en ordentlig dramatik kring det där strecket senare i kväll. Nu står det klart att SSK får in en välbehövlig förstärkning.

Felix Öhrqvist återvänder till laget efter att i går varit med som sjundeback när Linköping spelade mot HV71. Det blev då ingen speltid och redan till kvällens match är han alltså tillbaka i Södertälje.

— Han behöver lira, säger Linköpings assisterande tränare Mattias Zackrisson till Corren.

I Hockeyallsvenskan har Felix Öhrqvist gjort poäng två matcher i rad. Dessutom spelar han upp mot 20 minuter per match och får ett stort förtroende i Södertälje. Nu är junioren alltså även tillbaka i laget inför kvällens match efter att ha missat onsdagens 2-1-förlust mot Vimmerby.

Source: Felix Öhrqvist @ Elite Prospects