För en vecka sedan kom beskedet om Linköping lånar ut den 19-åriga backen Felix Öhrqvist till Södertälje i Hockeyallsvenskan. Nu kallar LHC tillbaka försvararen i och med Theodor Lennströms avstängning.

Felix Öhrqvist. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Idag kom beskedet om att Linköpings backstjärna Theodor Lennström stängs av i två matcher – efter gårdagens slagsmål med Luke Martin. Då agerar LHC snabbt och kallar tillbaka den utlånade försvararen Felix Öhrqvist från Södertälje.

Det var bara en vecka sedan beslutet kom om att 19-åringen skulle lånas ut till den Hockeyallsvenska klubben, och redan nu får han återvända till högstaligan. Linköping meddelar på sin hemsida att Öhrqvist är spelbar redan under lördagens match mot Växjö Lakers.

Under sina två matcher med Södertälje har försvararen stått för en poäng (0+1).

Source: Felix Öhrqvist @ Elite Prospects