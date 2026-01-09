”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Öhrqvist är hemma igen efter JVM-guldet.

Då väljer Linköping att kalla tillbaka backen från utlåningen till Södertälje.

Felix Öhrqvist är hemma i Sverige igen efter JVM-guldet. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

I går kom JVM-guldhjältarna hem till Sverige igen efter en lång och krånglig flygresa från USA. En av spelarna som var med och bärgade JVM-guldet är Felix Öhrqvist. Den senaste tiden har han varit utlånad från Linköping till Södertälje i HockeyAllsvenskan.

Men vid hemkomsten till Sverige står det nu klart att LHC kallar tillbaka Öhrqvist. På sin hemsida skriver klubben att talangen kommer att vara en del av SHL-laget framöver. På grund av sjukdom kommer Öhrqvist däremot inte att vara med i Linköpings bortamatch mot Brynäs under lördagen. Även LHC:s andra JVM-spelare Loke Krantz kommer att stå över matchen på grund av en lättare känning. Enligt Linköping väntas båda spelarna dock kunna återgå till ordinarie träning igen på måndag.

Felix Öhrqvist inledde årets säsong i Linköping men fick knapert med istid och skickades sedan ner för att spela några matcher i U20 Nationell. Sedan lånades backen ut till Södertälje i oktober. Öhrqvist gjorde först bara två matcher i SSK-tröjan innan han återkallades av Linköping första gången. Sedan blev han återigen utlånad i november och där blev han sedan kvar, fram till nu.

Totalt under årets säsong har Felix Öhrqvist noterats för 0+3 på 13 matcher i HockeyAllsvenskan med Södertälje och 0+1 på tolv SHL-matcher med Linköping. Under JVM bildade Öhrqvist backpar med Sascha Boumedienne och han noterades för 1+1 på sju matcher på vägen till guldet.

Source: Felix Öhrqvist @ Elite Prospects