Svarer – efter raketresan: ”Jag skulle behöva…”

Felix Nilsson fick ett ordentligt genombrott under 2024/25, men en fråga återstår.

Kommer Rögle, inför kommande säsong, att kasta in talangen där han fått chansen i Tre Kronor?

– På den här nivån tror jag att jag skulle behöva… börjar Nilsson i HD.

Felix Nilsson i Tre Kronor och Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots att Felix Nilsson nu gjort en raketresa in i SHL och hela vägen till en landslagsdebut i Tre Kronor var det inte allt för länge sedan han ”inte ville ha pucken”. Detta berättade JVM-forwarden för Helsingborgs Dagblad i oktober 2024, och syftade på 2023/24-säsongen i Rögle.



Nu, efter hjälpen från Ludvig Nilsson (idrottspsykologisk rådgivare i Rögle), blickar 20-åringen mot 2025/26 – en ny viktig säsong i karriären.



– Jag måste komma ihåg att den här säsongen skedde tack vare väldigt hård träning. Sen måste jag acceptera att det kan komma någon dipp och inte ha alltför höga krav på mig själv. Den lär komma förr eller senare, så jag måste vara förberedd och inte låta den tära för mycket på mig, säger Nilsson i en ny intervju med HD.

Center eller vinge? ”Jag skulle behöva”

Utöver landskamperna med Tre Kronor och Juniorkronorna under året stod Nilsson för fem mål och 17 assist i SHL:s grundserie, men dessa kom i en annan roll. Nu återstår frågan: Kommer Rögle att kasta in den snart 21-årige talangen som center, där han spelade i landslagen.



– Jag säger alltid att det inte spelar någon roll. Men på den här nivån tror jag att jag skulle behöva spela ytterforward, om jag ska vara en offensiv spelare. För att våga mer och ha lite mer frihet, säger Nilsson och fortsätter:

– På JVM-nivån kan jag ta ett större defensivt ansvar och ändå hinna med upp i anfallsspelet för att vara delaktig. Jag fick några chanser förra året som center och skulle klara det, men kanske inte få ut lika mycket offensivt. Tränarna får självklart bestämma, men det här är vad jag tror.



Felix Nilsson valdes av Nashville Predators i andra rundan av NHL-draften 2023.



Stockholmaren kom till Rögle som junior 2021 och fick speltid i J20 redan under sin första säsong. Därefter har han kämpat sig upp till A-laget i Ängelholm.