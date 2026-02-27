”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Med sju veckor kvar av grundserien åker Färjestadskaptenen på en skada som väntas hålla honom borta från spel i sex veckor. Efter ungefär en månad av rehab är Linus Johansson åter på is, uppger NWT.

Linus Johansson är tillbaka på is

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

I januari drog Linus Johansson på sig en skada med en prognos att han skulle missa i princip hela grundserien. En dryg månad efter skadan är kaptenen tillbaka på is, men när han gör comeback är fortfarande inte bestämt.

– Det är svårt att veta till hundra procent. Jag har ett mål i sikte – men jag håller det för mig själv. Det är det jag kör för, säger Johansson till NWT.

”En smäll på käften”

För egen del har det varit en utmanande period att åka på skadan och gå igenom veckor av rehab säger kapten.

– Skittråkigt. Jag har personligen varit supernöjd med min säsong och känt mig i extremt bra form, skapat många målchanser. Jag känner att det har verkligen varit tillbaka till, ja, för något år sedan så att säga. Jag har känt att jag är i jäkligt bra slag, så det var en smäll på käften.

Trots att Linus Johansson inte kunnat vara med på träningar har han ändå hållit sig nära laget.

– Det var väl första veckan när man inte kan göra någonting, då var jag ändå här för att vara inne i gängorna. Sen har jag varit här och cyklat intervaller i princip varje dag fem veckor tillbaka. Jag är med på alla matchsamlingar och tränar, och är med hela tiden fram tills det är match, berättar han för NWT.

För Färjestads del ser våren ut att börja med att spela åttondelsfinal. Det är inte omöjligt att kaptenen Linus Johansson är tillbaka tills dess.

