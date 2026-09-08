Wallins ärliga svar – efter Schreiber-ryktet

Martin Schreiber ryktas vara aktuell för Färjestad.

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Turerna kring backsidan i Färjestad BK har varit många denna sommar. Inte bara till följd av den avbrutna Cal Foote-värvningen, utan också på grund av skadeläget för de som redan är på plats. Nu, mitt i den långdragna jakten på en spetsback, kommer nya uppgifter att ta ställning till.

Det handlar om 23-årige Martin Schreiber, niondevalet i SHL-konkurrenten Malmö Redhawks. En spelare som Expressen menar att Färjestad och Rickard Wallin ställt en förfrågan kring. Detta för att man också kan komma att bredda i den änden av laget.

Karlstad-lagets sportdirektör är dock tydlig när han nu svarar. Det hela handlade om ett lån.

– Martin är ett namn som vi fått till oss. För någon vecka sedan – när vi hade många backar borta – ställde vi frågan om ett lån men fick nej från Malmö. Martin gjorde det bra i hockeyallsvenskan, där gillade vi det vi såg. Men mer än så är det inte i dag. Att undersöka vilka möjligheter som finns på marknaden är en del av mitt jobb, och det var det vi gjorde där och då och kommer att värdera läget framåt också, säger han till Värmlands Folkblad.

Expressen uppgav att Malmö ville ha betalt i form av ett antal månadslöner, om man skulle släppa Martin Schreiber. Tidningen skrev samtidigt att den Karlskoga-födde 23-åringen var positiv till en flytt.

Dök plötsligt upp på träningen: "Är klubblös"

Mitt i allt detta dök också ytterligare en back upp, kopplad till Färjestad.

32-årige Christoffer Rasch, senast i Forshaga och Hockeyettan, var på is med SHL-laget under tisdagsförmiddagen. Trots ett imponerande poängfacit ska det dock inte vara aktuellt med en övergång. Istället handlar det om skavanker även på juniorlagets backar, vilket gjorde att ytterligare en spelare behövdes.

– Christoffer är klubblös och har den senaste tiden hållit igång med vårt U20-lag. Vi är tacksamma att han hjälper till, men inget att dra några stora växlar av, säger Rickard Wallin till VF.

Den andra anledningen är att även Gabriel Carlsson saknades under tisdagen.

– Det är tufft att hitta rätt i balansen normalt sett. Vi vill ha in en spetsback och där har vi siktat ganska högt, tyvärr har det tagit tid. Vi tycker det varit jättekul att se juniorbackarna som fått chansen och tror på dem, men det är ett pussel att lägga. Det betyder inte heller att vi inte tror på dom backar vi har här, säger även Wallin om sin jakt där man kan plocka in ytterligare en back, utöver spetsspelaren.